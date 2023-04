Les taxes environnementales représentent moins de 6% des prélèvements et cotisations

Les recettes totales des taxes environnementales prélevées en Belgique sont ainsi passées de 8,1 milliards d’euros en 2008 (2,30% du PIB) à 12,6 milliards d’euros en 2019 (2,64% du PIB) pour fléchir à 11,6 milliards d’euros en 2020 (2,52% du PIB) et remonter à 12,5 milliards (2,50% du PIB) d’euros en 2021. «En d’autres termes, les taxes environnementales ont évolué à la hausse pratiquement sans discontinuer entre 2008 et 2021, à l’exception de 2020 en raison de la crise Covid», constate le Bureau du Plan.

Parallèlement, la part des taxes environnementales dans le total des prélèvements et des cotisations sociales est passé de 5,3% en 2008 à 5,8% en 2021. Selon le Bureau du Plan, ce sont principalement les taxes énergétiques qui marquent de leur empreinte l’évolution des taxes environnementales. Les taxes sur l’énergie constituaient, en effet, en moyenne la majeure partie (68%) des taxes environnementales prélevées en Belgique au cours de la période 2008-2021. Les taxes sur les transports représentaient en moyenne 27% de l’ensemble des taxes environnementales. Quant aux taxes sur la pollution et aux taxes sur les ressources, elles n’occupaient qu’une part respective de 5% et de moins de 1% du total.