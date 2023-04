Célébration du Pont des Trous: un bouquin de 272 pages à retrouver aux Éditions Wapica

Après avoir connu son heure de gloire lors du siège de Tournai en 1340 au début de la guerre de Cent Ans, l’édifice a connu bien des agitations ! Détruit par les Anglais en 1940 et reconstruit quelques années plus tard, après la Seconde Guerre Mondiale, le Pont des Trous a vite regagné le cœur des Tournaisiens.

« L’ouvrage propose une iconographie soit connue, mais ici reproduite mieux que jamais, soit méconnue et donc à découvrir absolument, accompagnée de textes et de témoignages », détaille-t-on du côté des Éditions Wapica. « Quant au nouveau Pont des Trous qui s’élève sous nos yeux, il sera juste évoqué in fine. Car, après les palabres ayant mené son invention, il faut lui laisser le temps de prendre sa place dans la cité. Ceci est une autre histoire », explique encore Louis-Donat Casterman.