Le chômage en baisse de 6,5% en mars

Quant au chômage complet des jeunes de moins de 25 ans, il a diminué de 4,2 % (-826 unités). Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus a reculé davantage encore (-11,7 % ou -5.505 unités).

Le chômage complet a diminué en mars sur une base annuelle plus vite chez les femmes (-9.517 unités ou -7,2 %) que chez les hommes (-9.703 unités ou -5,9 %).

Au niveau des régions, le nombre de chômeurs complets a davantage reflué en Flandre (-11,3 %, -12.363 unités), qu’en Wallonie (-2,6 %, -3.302 unités) et à Bruxelles (-5,7 %-3.555 unités). En mars 2023, on dénombrait en Région flamande, 96.612 chômeurs complets, en Région wallonne, 122.089 et en Région de Bruxelles-Capitale, 58.656.