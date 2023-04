Prom’soc day: revaloriser l’enseignement en promotion sociale en Brabant wallon

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la salle des mariages de Nivelles ce vendredi, pas de mariés mais beaucoup de monde et une bonne humeur générale. Pour la première fois en Brabant wallon, Nivelles accueillait un salon entièrement consacré à l’enseignement en promotion sociale, qui est encore trop peu ou mal connu.

Les six établissements de promotion sociale de la province (IPFC de Nivelles, IFOSUP de Wavre, CPFB et CFCS de Louvain-la-Neuve et EAFC de Braine-l’Alleud et de Rixensart/Court-St-Etienne/Jodoigne) étaient représentés pour répondre aux questions des visiteurs.