Déjà nostalgique? Replongez dans la cavalcade de Jemappes grâce à une expo de photos

Cette exposition produite par le Pôle muséal de la Ville de Mons rassemble une centaine de photos. Les visiteurs seront littéralement plongés dans l’édition 2022 de la cavalcade. Une des fêtes les plus populaires et plus anciennes de l’entité montoise. Un reportage photographique de Laurence Vray, née à Mons.

Elle explique : « Je me suis vraiment imprégnée de l’ambiance des soumonces et tous les autres jours de fête. Nous avons voulu garder la chronologie des événements. J’ai utilisé, durant ce reportage, trois techniques différentes : un appareil photo sur pied, un Polaroid et un appareil photo numérique. Tenter de montrer ce que l’on ne voit pas est une manière d’honorer la vie et ce qui l’anime. »