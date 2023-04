Arnaud V., poursuivi pour une tentative d’assassinat à Momignies, est finalement libéré sous conditions par le juge d’instruction

Nous vous le rapportions dans nos colonnes ce vendredi, Arnaud V. a obtenu ce jeudi une libération conditionnelle sous bracelet électronique devant la chambre du conseil.

Lire aussi Un chasseur ouvre le feu sur son rival amoureux à Momignies: «Il dit qu’il s’est présenté avec son arme pour lui faire peur»

Le parquet avait jusqu’à midi ce vendredi pour décider ou non de faire appel. Ce qui n’a pas été fait. « Il s’agit d’un individu qui n’est pas connu de la justice et d’une tentative de meurtre, il n’a donc pas été décidé d’aller en appel », précise Daniel Marlière, le magistrat de presse du parquet de Charleroi. « Il ne s’agissait en plus pas d’une libération puisqu’il y avait un bracelet électronique. »