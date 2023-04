Les 6 Heures de Spa au calendrier pour cinq années supplémentaires

Avec quelque 20.000 spectateurs attendus par le promoteur de l’événement Renaud Jeanfils, les 6 Heures de Spa (dont le départ sera donné ce samedi à 12h45) promettent un spectacle haut en couleur, et une course particulièrement ouverte, avec aux premières loges l’ogre Toyota bien sûr, mais également Ferrari, Cadillac, Porsche et Peugeot. Notamment. Un spectacle au gré duquel la convivialité règnera en maître au sein d’un paddock ouvert au public, avec de multiples animations en bord de piste, et aussi des vues imprenables sur le spectacle offert par les bolides qui, dans un bon mois, fêteront le centenaire des mythiques 24 Heures du Mans. Parmi ces « spots » privilégiés, impossible de passer à côté de la nouvelle tribune « Endurance » qui, dans la foulée de celle du Raidillon l’an dernier, a été érigée face aux stands « 24 Heures » (7.240 places pour 3.700 auparavant). Inaugurée jeudi soir, on y a appris que les 6 Heures de Spa passeraient encore par le toboggan ardennais pour les cinq prochaines années au moins (2028).

« Timing parfait ! » « Le timing semble presque trop beau ! », sourit Frédéric Lequien (50 ans), qui préside depuis 2021 aux destinées du Mondial d’Endurance (WEC). « Je pense qu’avec l’avènement des Hypercars et cette année du centenaire du Mans, nous ouvrons un cycle de 5 ou 6 ans au moins où l’Endurance va retrouver des sommets ! Sept constructeurs cette année (Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Cadillac, Vanwall et Glickenhaus), une bonne dizaine à partir de l’année prochaine (BMW, Alpine, Lamborghini, Isotta Fraschini, etc.) : on peut parler de succès, d’autant que nous sommes également en discussion avec d’autres comme Mercedes, McLaren, ou Aston Martin, sans oublier Hyundai, ni les constructeurs engagés en GT3 ! »

Des plateaux pléthoriques qui pourraient cependant finir par en lasser certains… « C’est clair que tout le monde ne pourra pas gagner, et que certains finiront sans doute par partir », reconnaît le directeur de « Le Mans Endurance Management » (LMEM). « C’est à nous désormais de créer des rendez-vous suffisamment forts… en dehors du Mans. Ne nous cachons pas : le Mans est à la fois notre force et notre faiblesse. On sait bien que le championnat tourne autour de cette course mythique. Mais celle-ci a 100 ans, et le WEC n’en a que dix. Laissez-nous le temps de grandir… »