«Le début d’une grande aventure…»: un nouveau défi pour Vanessa Matagne, la Miss Météo de RTL tvi

Pour la toute première fois, Vanessa Matagne sera aux commandes de l’émission « On est là pour vous » sur bel RTL. Celle qu’on connaissait déjà comme présentatrice météo et qu’on a davantage découverte dans « Les traîtres » prendra l’antenne du 2 au 5 mai, de 12h à 15h30.

« Après 8 ans passé à la présentation de la météo et de la mobilité sur bel RTL, j’ai hâte de relever ce nouveau défi ! Je ressens beaucoup d’excitation et du stress positif à l’idée d’être la semaine prochaine. J’espère assurer et que ce ne sera que le début d’une nouvelle grande aventure. L’équipe de bel RTL a confiance en moi et j’espère ne pas la décevoir », confie Vanessa Matagne, dans un communiqué de RTL.