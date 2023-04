Dans un état de maigreur et de négligence sévères, un chien a été saisi par la bourgmestre et pris en charge par la SPA de Mouscron

Ce vendredi a mal commencé à la SPA. Il n’était pas 8h30 que la situation d’un chien interpellait la direction. Une Mouscronnoise sensible à la cause animale s’est rendue compte du mauvais état d’un chien dans son quartier. S’inquiétant, elle contacte la SPA. « Vu l’état du chien constaté sur les photos, il fallait qu’il consulte un vétérinaire au plus vite. La bourgmestre a donc ordonné la saisie et nous allons faire un rapport vétérinaire », explique Laura Willen, directrice de la SPA, complètement dégoûtée par la situation.

Lire aussi Lors d’une fête de famille à Mouscron, il abuse de sa nièce de sept ans, souffrant d’un handicap mental: «La vie de ma fille est foutue, elle ne s’en remettra jamais»

Ce pauvre chien était en meilleure santé il y a quelques mois mais ses propriétaires semblent l’avoir laissé dépérir. Aujourd’hui, il a la peau sur les os. « Le propriétaire disait qu’il avait treize ans, mais après vérification de sa puce, il n’en a que huit. Et il n’est même pas à son nom ou à celui de sa compagne ! » Quelques heures plus tard, le rapport du vétérinaire est sans équivoque : ce chien est dans un état de maigreur sévère, il a une otite et des puces… De la négligence sévère ! Pour la directrice de la SPA, c’est un rapport catastrophique !