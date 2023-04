Le métier de pompier, secouriste, ambulancier ou policier vous intéresse? Venez aux portes ouvertes à Jurbise

Les responsables des filières « sécurité » de l’IPFH (Ecole du Feu, Ecole des Secouristes ambulanciers et Académie de police) et leurs apprenants présenteront leurs programmes de formation respectifs, ainsi que toutes les conditions requises afin d’accéder à ces formations.

Tout savoir sur la formation et le métier de pompier, secouriste ambulancier ou policier ?

Des zones de police, le service de recrutement et de sélection de la police fédérale et des zones de secours seront également présents pour fournir toutes les informations relatives aux métiers de la sécurité, aux modalités d’inscription et aux épreuves d’entrée préalables à la formation.