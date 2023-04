Le Domaine provincial de Wégimont, à Soumagne, lance sa saison touristique ce samedi 29 avril

Dès ce 29 avril, les trois piscines chauffées à 26 degrés, dont une spécialement conçue pour les petits, seront une oasis de fraîcheur très prisée. Le Domaine propose également une multitude d'activités culturelles et sportives tout au long de la saison. Parmi les événements à ne pas manquer, les "Journées du Patrimoine" ce 1er mai (durant cette manifestions, le parc est accessible gratuitement mais la piscine reste payante), la "Wéginight" le 9 juin, le "Wégimont Festival" le 2 juillet et le "Tri des Petits" le 25 août.

Du 29 avril au 31 août, ainsi que les week-ends de septembre, le parc et le complexe de piscine sont ouverts de 10h à 19h (fermeture à 18h30 pour le complexe de piscines) et l'entrée est payante. Une réservation en ligne est obligatoire pour accéder au parc et au complexe de piscines, mais une billetterie sur place reste ouverte en cas de disponibilité.