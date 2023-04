Horreur à Frameries: saisie d’une centaine d’animaux enfermés dans une cave, «Ils vivaient au milieu des cadavres sur un sol jonché d’excréments»

Ce jeudi 27 avril, l’association Animaux en Péril reçoit un appel alarmant : une infirmière à domicile vient de découvrir une centaine d’animaux pris au piège dans la cave d’une patiente à Frameries. « Rapidement, les équipes se déplacent et découvrent une situation épouvantable : 96 lapins, 2 chiens et 2 chats sont détenus dans la cave d’une maison », indique l’association de protection des animaux. Pour secourir et accueillir une telle quantité d’animaux, Animaux en Péril a pu compter sur l’aide de 7 refuges.

Séquestrés sans oxygène

« Sur place, la propriétaire se dit dépassée après l’achat d’un couple de lapins non stérilisés. La scène est ahurissante : un nuage de mouches se dissipe et les animaux, terrorisés, commencent à grouiller sur le sol encrassé. Certains lapins sont détenus dans des enclos où le sol a disparu sous la saleté. D’autres sont cachés sous des détritus. La pièce est intégralement recouverte d’excréments et l’odeur d’ammoniaque est telle que les équipes des ASBL cherchent dans un premier temps à aérer la pièce pour offrir un peu d’air aux victimes », relate encore Animaux en Péril.