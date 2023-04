L’expo « Invisibles » est à voirà la Maison de la Laïcité jusqu'au 12 mai

Un sport d'équipe, une manière d'exister et une affirmation de son identité de manière singulière. Voilà comment Invisible Circle définit le graffiti. Jusqu'au 12 mai, le Collectif s'empare de La Maison de la Laïcité et, par de grandes compositions qui ne manqueront pas d'impressionner les visiteurs, investit la salle d'exposition tout entière.

« Nous existons dans l'unique but de partager notre passion », explique un des membres. « La contestation et la transgression sont notre signature, comme si nous invitions le public à peindre la nuit, et à l'encourager à faire très sérieusement des choses pas du tout sérieuses. Notre art est, en tout cas, un bon reflet de la bonne santé d'une société démocratique ».