Zoé Joséphine, une ex-candidate liégeoise de «The Voice Kids» en France, sort son premier EP

Auteure-compositrice-interprète, Zoé Joséphine s’est fait connaître sur YouTube il y a déjà six ans grâce à ses compositions. Repérée par « The Voice Kids » France en 2017, elle participe à la saison 5 de l’émission et impressionne les quatre coaches avec sa reprise de « Marchand de cailloux » de Renaud. Elle a depuis continué son petit bonhomme de chemin, en assurant notamment la première partie de Jean-Baptiste Guégan lors de sa tournée des Zénith.

Ce 28 avril, la jeune Liégeoise sort son premier EP mêlant fragilité avec le titre « À quoi tu penses » et douceur utopique avec « La ville devient rose ». Il y a aussi le single « Regarde dehors » aux sonorités pop. L’aboutissement d’un long travail. Zoé Joséphine écrit et compose depuis l’âge de 10 ans, un processus créatif qui a évolué et s’est perfectionné au fil des ans. Elle se produit entièrement. De la musique aux visuels, des réseaux sociaux à la gestion de son label de production ZJ Records, elle garde la main sur tout. On vous laisse la découvrir. Alors, osez Joséphine…