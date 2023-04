La Géorgie promet d’aller «plus loin, plus vite» en vue de sa candidature à l’Union Européenne

« On a encore des pas à faire, on est tous très motivés, on a tous pour objectif de remplir les obligations » de l’UE, a souligné Ilia Dartchiachvili, promettant d’aller « plus loin, plus vite », au cours d’une conférence de presse commune avec Catherine Colonna à l’issue d’une rencontre dans la capitale géorgienne Tbilissi.