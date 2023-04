Basket - TDM2 | Esneux Saint-Louis veut terminer la saison en beauté face à Geel

Pour rappel, la compétition étant alignée sur les congé scolaire néerlandophones, il reste encore trois journée complètes à disputer. Seule équipe à évoluer à domicile, les Dragons d’Esneux Saint-Louis United recevront Geel (D 16h). Face à des avant-derniers qu’il faut dominer, le groupe de Didier Longueville veut bien terminer cette ultime ligne droite : « On va essayer de se mobilier, au moins pour les deux prochains matches à domicile », explique Didier Longueville. « J’ai retrouvé 10 joueurs à l’entraînement et nous devrions être au complet pour ce match. Geel ne lâchera rien car il y a encore une chance mathématique qu’il se sauve donc on devra vraiment prester. »

Ninane, le meilleur bilan

Pour sa part, le BC Ninane qui propose désormais le meilleur bilan liégeois de la division, mettra le cap sur la salle de Boom, classé juste derrière (S 20h45). Enfin, le RSW Liège Basket espère aller décrocher le 2 sur 2 dans la salle de Stevoort avec qui il partage le bilan de 8 succès (S 20h30) pour continuer sa remontée au classement final.