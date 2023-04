«Garçon, svp!»: un spectacle musi-comiqueà voir les 5 et 6 mai au théâtre Marignan

Dans la peau d’un garçon de café, le comédien carolo Vincent Kerkhofs, que l’on a déjà vu dans de nombreuses pièces de la troupe Cabaret 2000, intervient dans tous les sketches du spectacle/cabaret : « Garçon, svp ! ».

Ses partenaires de scène : Nathalie Libert, Leslie Goffaux, Thomas Busine et Emmanuel Camus, jouant différents personnages, constituent sa clientèle. « Je raconte mes souvenirs et mes déboires avec les gens que j’ai croisés durant ma vie de serveur », explique Vincent. Des chansons françaises (le répertoire reprend des titres de Serge Lama, d’Edith Piaf, de Pierre Perret, du Grand Jojo…) sont insérées dans les sketches et mises à la sauce de la troupe carolo des Full’Arts. Le public est aussi amené à participer et à donner de la voix !