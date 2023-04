Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Durant les premiers jours d’août 2022, le secteur hôtelier bruxellois retrouve le sourire. Ses établissements ont presque enregistré durant les week-ends de juillet les mêmes taux d’occupation que ceux de 2019. Les touristes ont fait définitivement leur retour dans la capitale. « On a des chiffres qui se rapprochent des niveaux de 2019, qui était une excellente année », se félicite la Brussels Hotels Association (BHA). Dans le ciel bleu, le soleil qui brille avec constance depuis quelques semaines joue certainement un rôle. Mais pas seulement. Les concerts au stade Roi Baudouin et le festival Tomorrowland attirent aussi du monde. « On pourrait dire que c’est l’été de la musique. Cela fait chaque fois un nombre énorme de personnes qui viennent à Bruxelles », indique visit.brussels. Longtemps promise à la destruction, l’enceinte bruxelloise vit une seconde jeunesse depuis 2022. Malgré sa grande vétusté, l’édifice sportif a accueilli sept grands concerts l’année passée. Il fera de même dans les prochains mois. « La vieille dame qu’on avait enterrée accueillera bientôt Beyoncé, The Weeknd, Mylène Farmer. Elle est en forme », s’amuse l’échevin bruxellois des sports Benoit Hellings (Ecolo).