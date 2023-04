Les parents de Julie Van Espen s’expriment dans une lettre ouverte: «Julie serait encore en vie si chacun avait pris ses responsabilités»

La priorité absolue, et la plus importante, est de prendre ses responsabilités. Car, affirment les parents, « Julie serait encore en vie si chacun, au sein de la Justice, avait pris ses responsabilités ».

La famille de la jeune fille, assassinée en 2019, plaide ainsi pour une série de réformes au sein de la justice, qu’ils jugent défaillante à plusieurs égards. Ils soutiennent notamment une prolongation du délai de dépôt de plainte et une évaluation approfondie des magistrats et policiers en charge de ces affaires, et l’obligation de suivi et de thérapie pour les délinquants sexuels.