Un bébé d’un an se retrouve à l’hôpital à la suite d’une overdose de fentanyl, au retour du supermarché: «Ses lèvres sont devenues bleues et il a cessé de respirer»

Après s’être rendus dans un supermarché de la région, ces parents ont vécu l’enfer. Leur bébé d’un an s’est soudainement effondré. « Il a commencé à secouer sa tête d’un côté puis de l’autre, ses lèvres sont devenues bleues, puis sa maman l’a pris dans ses bras et il a cessé de respirer », explique une amie de la famille.

Selon l'examen toxicologique, l'enfant a fait une overdose de fentanyl, la « drogue du zombie », bien connue aux Etats-Unis. Elle est réputée pour être cinquante fois plus forte que l’héroïne et plus addictive que la cocaïne.

Heureusement, après deux jours à l’hôpital, le petit enfant s’est totalement rétabli et a pu rentrer à la maison avec ses parents.