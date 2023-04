Une école primaire, l’École du Futur, un hall omnisports et une crèche dans le nouveau quartier des Grands Prés à Mons: la parcelle achetée pour 1,5 million d’euros

Une école secondaire (déménagement de l’École du Futur), une école fondamentale, un hall omnisports et une crèche : c’est le gros projet porté par la Ville de Mons, la province de Hainaut et le CHU Ambroise Paré. Ce lundi, la Société Wallonne du Logement a acté devant le notaire la vente du terrain, situé le long de l’avenue Mercouri et du chemin de l’Inquiétude, aux trois partenaires pour un montant de 1.540.000 €.

Un nouveau quartier

L’idée est de proposer aux Montoises et Montois un pôle d’enseignement complet, basé sur un programme d’établissement commun et concentré en un même lieu, en dehors du centre historique montois qui ne permet pas d’implanter un projet d’une telle ampleur.