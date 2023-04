Le congé parental de plus en plus prisé par les hommes

De plus en plus d’hommes font la demande d’un congé parental. Le nombre d’allocations accordées aux hommes a grimpé de 12,1% en mars sur une base annuelle, soit deux fois plus vite que chez les femmes (+6%). En termes absolus cependant, les femmes (58.876 en mars 2023) sont plus nombreuses à prendre un congé parental que les hommes (32.203).