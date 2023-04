Un master en quatre ans pour mieux former les enseignants de demain proposé dès septembre par la Haute École de la Ville de Liège

Passionnant et exigeant, le métier d’enseignant nécessite une capacité permanente à se renouveler et à s’adapter aux évolutions. En un siècle, l’école a profondément changé… notamment depuis la digitalisation avec laquelle chaque enseignante et chaque enseignant doit nécessairement composer dans la pratique de son métier. Plus que jamais, l’enseignement met l’accent sur la maîtrise des connaissances mais aussi sur les compétences et les savoirs acquis.

Dès la rentrée de septembre 2023, la formation des enseignants proposée par la Haute École de la Ville de Liège (HEL) devient un master en 4 ans. Il ne s’agit pas simplement d’ajouter une année supplémentaire à la formation actuelle mais bien de proposer une refonte complète du programme. Face aux exigences du métier, cette refonte implique un renforcement progressif de la formation des enseignants, intégrant à la fois les besoins nouveaux et une plus grande collaboration avec les enseignants de terrain.