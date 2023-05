«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 9): alerte aux sosies! (photos)

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du neuvième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Cette semaine était consacrée aux plats familiaux revisités. Pour la première épreuve, les candidats ont été défiés par le chef Michel Roth, connu pour son fameux œuf en macaronis. De quoi donner des sueurs froides à tous les trypophobes de France et de Belgique. Trypoquoi ? Par définition, la trypophobie désigne la peur des trous. Vous ne le saviez pas ? Nous, non plus (merci Google).