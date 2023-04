Anderlecht déjà en vacances: voici quand les Mauves vont débuter leur préparation

Les Anderlechtois y voient un peu plus clair quant à leur programme des prochaines semaines. Les internationaux ou ceux qui espèrent l’être dans le courant du mois de juin sont d’ores et déjà en vacances. Les autres devront encore être présents à Neerpede jusqu’à jeudi prochain. Certains jeunes du noyau A seront encore concernés par les deux dernières rencontres des RSCA Futures jusqu’à la mi-mai, contre le Beerschot et au RWDM, mais ce n’est pas encore clairement défini. Soucieux de pouvoir miser sur un bloc de six semaines, Brian Riemer commencera la préparation avec son groupe durant la première semaine de juin. Mais, compte tenu du mercato et des internationaux, le groupe mauve sera évidemment loin d’être au complet à ce moment-là.

Slimani : négociations en cours

Par ailleurs, on soulignera que les négociations pour la prolongation du contrat de l’attaquant Islam Slimani se poursuivent.