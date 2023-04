Revivez l’histoire de Mons à travers une expo d’affiches au Mundaneum

Eric Van Den Abeele, le commissaire de cette exposition, est ravi : « Toute l’équipe a superbement travaillé pour placer intelligemment toutes ces affiches. Des documents qui tutoient la grande histoire. Des affiches qui nous permettent de dialoguer et de prendre certaines distances. Vous pourrez aussi découvrir des affiches publicitaires mais aussi de la vie quotidienne comme la colombophilie, l’horticulture autour du Waux-Hall et plein d’autres encore. »

Une exposition qui aborde plusieurs aspects de la vie montoise de l’époque (1850-1950), le théâtre, les spectacles, les bonnes adresses, l’histoire, la presse sans oublier le folklore. Une exposition qui a pu être mise sur pied grâce aux collections du Mundaneum et des Archives de la Ville ainsi que de l’Artothèque, de la bibliothèque de l’Umons et du Letterenhuis à Anvers. Il y a aussi des prêts de privés. Certains documents sortent d’ailleurs pour la toute première fois des cartons. Une invitation à redécouvrir le travail d’illustrateurs, de dessinateurs et lithographes connus ou moins connus. Marcel Gillis et Marius Renard sont les deux régionaux de l’étape. Cette exposition est aussi basée sur le travail de recherche et le livre d’Eric Van den Abeele qui, soit dit en passant, habite la maison du borain Marius Renard à Anderlecht.