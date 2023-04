Tour de Romandie: Juan Ayuso enlève le chrono et prend le maillot jaune

Le coureur espagnol de 20 ans s’est imposé en 25:15, devançant de 5 secondes l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar) et de 17 secondes son équipier britannique Adam Yates.

Au général, Ayuso compte 18 secondes d’avance sur Jorgenson et 19 sur le Norvégien Tobias Foss (Jumbo-Visma), le champion du monde du contre-la-montre qui s’est classé 8e à 24 secondes vendredi.

Juan Ayuso s’était révélé en prenant la 3e place du Tour d’Espagne l’année passée, derrière Remco Evenepoel et Enric Mas. On n’avait depuis plus vu le jeune espagnol en compétition, une tendinite au tendon d’Achille l’ayant écarté du peloton.

Ayuso, qui a repris sur les routes de Romandie, a décroché sa deuxième victoire en carrière après le Circuito de Getxo (1.1) en 2022.