À Anderlecht, Marc Coucke a d’autres priorités qu’un nouveau stade

Comme les autres grands clubs belges, Anderlecht se trouve à l’étroit au Lotto Park. Un sentiment partagé par l’ancienne comme par la nouvelle direction. En 2010, Roger Vanden Stock et Herman Van Holsbeeck étaient fiers de présenter une maquette de la rénovation du stade. L’idée était de poser un troisième anneau. Un accord était trouvé avec Besix pour augmenter la capacité à 30.000 places à l’horizon 2015. Au bout du compte, seul un demi-anneau était possible et les problèmes de mobilité n’allaient pas s’arranger puisque le club ne pouvait construire qu’un seul parking à la place de la salle Simonet qui devait être reconstruite ailleurs aux frais du… club.