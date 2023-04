Sortie de route d’un camion sur l’E42 à Brasménil

Un chauffeur poids lourd originaire de Pologne a perdu le contrôle sur l’autoroute E42 ce vendredi après-midi. Le moteur a été arraché et retrouvé quelques mètres plus loin. Le conducteur a été pris en charge par les services de secours et l’a échappé belle. Il a pu sortir seul de l’habitacle. La police des autoroutes a procédé aux constatations d’usage et sécurisé les lieux. Le temps de l’intervention, et du dépannage, la circulation a été réduite sur une bande. Des bouchons étaient visibles depuis la sortie de Maubray. Dans l’embardée, le camion a arraché la végétation sur le bas-côté de l’autoroute. La zone de secours de Wallonie picarde a tronçonné les arbres fragilisés et enlevé les branches qui étaient sur les voies de circulation.

