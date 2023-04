Saccagée par les inondations, la salle du Kursaal, à Dolhain, n’a encore reçu aucun subside

« Il y a eu des choses plus prioritaires comme le privé ou les voiries, mais maintenant plus personne ne comprend pourquoi, après deux ans, ça n’avance pas ici », indique Jacques Soupart, échevin de la Culture.

Jacques Soupart, échevin de la Culture de la Ville de Limbourg - Léa De Smet

Mutualisation et modernisation

Le Kursaal va se muer en un pôle culturel communal au service des différentes associations de la commune mais aussi du folklore local et de la culture.

Valérie Dejardin et Jacques Soupart ont insisté pour que cet endroit soit un établissement résilient et durable. C’est-à-dire « un bâtiment adapté pour réduire les dégâts en cas de catastrophe, et neutre énergétiquement », explique la bourgmestre.

Aucune avancée depuis décembre 2022

Au début de l’année 2022, la Ville de Limbourg a répondu à deux appels à projets pour obtenir un financement. Cependant, la Ministre Linard y a répondu négativement, décrétant que ces appels ne pouvaient servir à la rénovation des infrastructures.

La salle Le Kursaal a fortement été impactée par les inondations. - Léa De Smet

Suite à cela, la Ville de Limbourg a envoyé un dossier complet remplissant les obligations édictées par le décret du 17 juillet 2002, relatif à l’octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d’infrastructures culturelles. Après avoir reçu un accusé de réception du dossier en décembre dernier, aucun nouvel élément n’a fait surface.

Façade de la salle du Kursaal, saccagée par les inondations. - Léa De Smet

Une première aide a été apportée par la Région wallonne pour l’isolation mais c’est très loin d’être suffisant.