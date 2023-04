La sandwicherie «Chez Dom» est à remettre à Huy: «Ça cartonne mais j’ai dû prendre une décision…» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette sandwicherie, il l’avait pourtant ardemment attendue. En janvier 2022, après avoir patienté plus de seize (!) mois, Dominique Lapierre, 31 ans, héritait finalement de ce commerce sur la rive gauche de Huy, au centre de la rue Neuve, qu’il baptisait sobrement « Chez Dom ». « Enfin, on y est, nous racontait-il alors malicieusement. C’est un projet qui me tient à cœur, cela fait des années que j’y pense. »

« C’est très dur »

L’enseigne est située rue Neuve, au cœur de la rive gauche à Huy. - C.Q.

Si la machine semblait tourner à plein régime (on faisait encore la file devant le comptoir sur le coup de 14h), force est de constater que sur la vitrine de la sandwicherie… est depuis peu apposée une affiche qui ne laisse aucun doute possible : « Commerce à remettre ».