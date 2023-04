La deuxième plus grande brocante de Wallonie revient à Crisnée ce lundi 1er mai

Ce lundi premier mai, la traditionnelle brocante de Crisnée sera de retour. Bien connue des amateurs, cette brocante est la deuxième plus grande de Wallonie. Avec ses 5 kilomètres de rues occupées par plus de 1000 vendeurs, ce sont plus de 35.000 visiteurs qui déambulent chaque année dans les rues de la plus belle commune de Wallonie pour profiter du beau temps ou chercher les perles rares.

Dès 6h, les premiers visiteurs sont attendus. Plusieurs rues sont utilisées, un fléchage sera installé à la sortie de l’autoroute E40. Un bar et une petite restauration sont prévus pour sustenter les courageux qui feront tout le tour. La fin des ventes est prévue pour 18h.