La PJF de Charleroi a réalisé sa plus grosse opération de police: 44 perquisitions, 22 mandats d’arrêt, des voitures et des montres de luxe saisies… (vidéo)

Ce vendredi, le procureur du roi de Charleroi, Vincent Fiasse, et le directeur général de la Police Judiciaire Fédérale, Éric Snoeck, ont apporté des précisions quant à l’opération de police de très grande ampleur menée dans le milieu des stupéfiants ce mercredi 26 avril en matinée. de videos Un travail lancé il y a un an et un travail donc minutieux qui ont débouché, cette semaine, sur une série de perquisitions aussi bien dans la région de Charleroi, qu’à Binche et en région liégeoise, ainsi qu’à 22 mandats d’arrêt. Les images et les chiffres des résultats de cette opération d’une ampleur rarement vue dans la région de Charleroi et même en Wallonie, ont été diffusés. On le savait, 600 policiers ont été mobilisés pour cette opération.

« On compte 44 perquisitions réalisées simultanément, 42 dans l’arrondissement de Charleroi, deux dans celui de Liège. Pour cinq d’entre elles, un renfort des unités spéciales de la Police Judiciaire Fédérale a été requis. Au total, nous avons découvert et démantelé 12 plantations de cannabis (10 dans l’arrondissement de Charleroi, deux à Liège), ce qui représente près de 10.000 plants. 22 personnes ont été interpellées et placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, du chef d’organisation criminelle, de culture et de détention de cannabis. Certains sont également ciblés pour détention d’armes. »

Concernant ces personnes privées de liberté, on apprend également que 11 d'entre elles, essentiellement des ressortissants albanais en séjour illégal en Belgique, ont comparu devant la chambre du conseil de Charleroi ce vendredi.

Des montres de luxe... - Police Ces individus, dont la plupart avaient été interpellés à Jumet ce mercredi, sont suspectés d'être impliqués dans les cultures de cannabis, l'entretien des installations, etc. Des « jardiniers », comme on dit dans le jargon. Ces 11 personnes ont vu leur mandat d'arrêt confirmé par la chambre du conseil. Les autres personnes comparaîtront mardi 2 mai prochain devant la chambre du conseil. Des voitures de luxe et des Rolex De nombreuses saisies ont été réalisées sur les différents sites d'intervention de la police. On parle de 100.000 euros en liquide, ainsi que de 14 véhicules (« Dont un certain nombre de haute, voire de très haute gamme », précise Vincent Fiasse), de nombreux vêtements, des sacs et des montres de luxes (notamment de la marque Rolex), plusieurs dizaines de kilos de fleurs de cannabis. Enfin, des armes de poing et un fusil d'assaut ont été découverts et saisis.