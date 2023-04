La prison de Saint-Gilles libère par erreur... un violeur ultra-dangereux, «la personne concernée est un interné et doit être considérée comme dangereuse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il est aux alentours de 22 heures vendredi soir 21 avril 2023 lorsque la police fédérale diffuse à la demande du parquet de Bruxelles un avis de recherche à l’encontre d’un détenu de la prison de Saint-Gilles en cavale – Mohamed Ben Brahim, 65 ans, de nationalité marocaine – tout en le rajoutant immédiatement, simultanément, à la liste des « Belgium’s Most Wanted », c’est-à-dire la liste des criminels les plus recherchés du pays qui manquent encore et toujours à l’appel !

Cet avis de recherche décrit Mohamed Ben Brahim comme un « fugitif » qui « est surveillé par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles pour exploitation sexuelle, séquestration et viol » et il précise que « la personne concernée est un interné et doit être considérée comme dangereuse ». Comprenez entre lignes que notre « interné » a déjà purgé l’entièreté de sa peine de prison et que, au vu de sa dangerosité pour la société, nos autorités judiciaires ont décidé de le maintenir derrière les barreaux au-delà !