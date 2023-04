713ème anniversaire de la Compagnie royale des Anciens Arbalétriers visétois

La Compagnie royale des Anciens Arbalétriers visétois fête cette année le 713e anniversaire de sa fondation en 1310 par le Prince-Évêque de Liège, Thibaut de Bar. Ce samedi à 19h30, la statue de Saint-Georges sera escortée du quartier à la Collégiale Saint-Martin et Saint-Hadelin. Ce dimanche, après l’appel des tambours à 7h, la Compagnie partira en cortège à 8h30 au domicile des dignitaires de la Gilde pour les escorter au local avant de se rendre à la Collégiale où sera célébrée une messe à la mémoire des membres défunts avec une marche d’offrande et la participation du cercle choral César Franck.

À 11h, grand cortège en ville et remise des clés par la bourgmestre Viviane Dessart puis séance académique à midi avec prestations de serment et promotions. À 17h, vêpres et cortège en ville. Soirée dansante à 22h30.