Vert Ardent change de chef de groupe au CPAS de Liège

Matthieu Content, 36 ans, habite à Grivegnée près du parc de la chartreuse. Il est historien, enseignant et actuellement conseiller politique pour le Gouvernement wallon. Il a été l’assistant parlementaire de Jacky Morael et a passé 6 ans sur les bancs du conseil provincial avant d’être désigné par Vert Ardent comme conseiller CPAS.

« Le groupe Vert Ardent au Conseil de l’Aide Sociale de Liège reste engagé à faire avancer les politiques sociales à Liège pour garantir une vie meilleure et plus juste pour tous les citoyens et les citoyennes de la cité ardente. Je veux remercier André Verjans pour son engagement, son écolage et ses précieux conseils », a-t-il déclaré.