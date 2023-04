André Frédéricparodié dans le Grand cactus: «Je n’ai jamais cherché à faire le buzz»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La vedette du Grand cactus ertébéen, ce jeudi, cela aura été André Frédéric, le Theutois qui préside le Parlement wallon, depuis le retrait de Jean-Claude Marcourt dans la foulée de la révélation des dépenses faramineuses engagées par le greffier, Frédéric Janssens. Enfin, si le Theutois a joué la star, c’était quand même à l’insu de son plein gré, comme aurait dit Richard Virenque, le cycliste dopé. En effet, c’est Damien Gillard qui l’incarnait pour une parodie de la visite des locaux du Parlement, où l’on a recensé une foule d’objets aussi luxueux que coûteux.

Dès le début de la séquence, Damien Gillard-Frédéric donnait le ton, amené dans le studio en chaise à porteurs et déclarant « C’est la Wallonie qui avance ». Un moyen de transport dont il dit devoir se contenter car le carrosse tiré par six chevaux d’abord envisagé ne passerait pas par les portes du Parlement wallon. Heureusement, son divan au Parlement est plus confortable. Il est vrai qu’il coûte plus de 18.000 €. Dans le studio de la RTBF, le faux André Frédéric se contentera d’un « trône » douillet. De quoi ne pas le traumatiser puisqu’il paraît qu’au Parlement wallon, « on a l’habitude des trônes avec des petites et grosses commissions. »

Capture d’écran

Du même tonneau : la machine à café à 28.000 € alimentée avec des grains à 8 € pièce, dosés 19 par tasse pour le président. Un prix dû au fait que le greffier, Frédéric Janssens, serait allé les cueillir lui-même au Costa-Rica. Et l’on vous épargne les yachts de luxe qu’on n’a pu commander car il aurait fallu creuser la Meuse pour qu’ils assurent le saut de puce entre le Parlement wallon et l’Élysette.

André Frédéric n’a pas vu l’émission en direct. - Y.B.

« Je ne me suis pas fait trucider »

Qu’en a pensé le vrai André Frédéric ?