Heurté par un bus de la Stib à Anderlecht, un piéton sort son couteau pour attaquer le conducteur avant de prendre la fuite!

La scène s’est déroulée ce vendredi, vers 17 h 30, à proximité immédiate de l’arrêt Clemenceau, à Anderlecht. Selon nos informations, un conducteur de bus de la Stib a involontairement heurté un piéton qui se trouvait sur le trottoir avant de devoir s’enfermer dans sa cabine pour sa propre sécurité sachant que le piéton dont il est question a sorti son couteau et fait mine de vouloir lui faire sa fête avec !

En fuite !

Questionnée, An Van hamme, porte-parole de la Stib, confirme les faits : « Un bus de la ligne 46 a heurté légèrement un tiers qui se trouvait avec des écouteurs sur les oreilles sur un trottoir devant un café à la suite d’un mouvement soudain de sa part. Le tiers a chuté, mais il s’est relevé tout de suite, il n’était pas blessé, et il a exhibé un couteau pour menacer le conducteur de bus. Une bande de jeunes s’en est mêlée et le tiers a pris la fuite avant l’arrivée de la police. Le conducteur de bus a quant à lui arrêté son service et il a été pris en charge par notre service d’assistance aux victimes ».