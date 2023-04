Les marcheurs de Sainte Aldegonde à Feluy déçus: on leur impose des toilettes mobiles et la commune ne veut pas les prendre en charge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du 5 au 7 mai 2023 aura lieu la 16e marche Sainte Aldegonde à Feluy. L’événement accueille près de 300 marcheurs, avec des suiveurs, des parents en particulier quand les figurants sont des enfants. On y revêt des costumes de grenadiers notamment, de l’époque napoléonienne, on tire avec des fusils à poudre, le tout dans une ambiance festive, en l’honneur de Sainte Aldegonde avec une apothéose programmée le dimanche au château de Feluy. Cette année, on y verra notamment les archers de Saint Sébastien, les Grenadiers de Soignies, de la cavalerie des gendarmes, des Zouaves Pontificaux de Thuin et des artilleurs de Feluy.