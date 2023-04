Steven Defour sur son nouveau rôle de coach: «Je ne vais pas faire ce métier pendant 20 ans, ça me rongerait»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsque, le 17 octobre dernier, Steven Defour a été propulsé T1 du Club Malinois, d’anciens partenaires en équipe nationale comme Jan Vertonghen, Dries Mertens et autre Kevin De Bruyne lui ont souhaité bonne chance. Alors qu’il se tâtait encore un peu sur l’orientation qu’il souhaitait donner à sa carrière dans le monde du football, l’ancien adjoint de Wouter Vrancken puis de Danny Buijs a saisi l’opportunité en s’estimant prêt pour la charge. Six mois plus tard, il est à nonante minutes de remporter un trophée même si l’Antwerp est évidemment largement favori.

Steven Defour, comment analysez-vous vos débuts comme T1 ?

Avec le noyau à notre disposition, les contrecoups, les blessures et les suspendus, sans parler du retard car j’ai commencé en octobre, je pense que nous avons fait du bon boulot. L’année prochaine ça va être, ça doit être, mieux si je peux commencer dès le début. Mais en attendant, on a encore une finale à jouer. Et ça, c’est aussi positif.

Mais pour vous, c’est quoi avoir fait du bon boulot ?

Quand j’ai repris l’équipe, la direction m’a demandé de maintenir le club en D1A alors que, sportivement, on était dans le bas du classement et que, financièrement, on ne pouvait pas compter sur des renforts. En effet, en décembre, j’en ai demandé et on m’a répondu qu’on devait… faire partir des joueurs. Donc la situation était compliquée alors que nos adversaires se renforçaient.