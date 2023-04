Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la Pastella, pas de mama à l’horizon, ni de pizzaïolo chantant qui fait tourner la pizza. Pas le moindre portrait de famille qui raconte l’arrivée des premières générations d’Italiens dans la région. Pas même un limoncello pour refaire le monde… L’histoire qui s’écrit dans ce restaurant rime avec business, challenge et bon goût.

Pour parler à Esteban, il faut d’abord passer par Alèn, un des patrons du resto. C’est lui qui a eu l’idée d’emmener toute son équipe aux Championnats du monde de la pizza à Parme. Alèn ne vient pas de l’Horeca. Son truc à lui, c’est la réussite. Il me parle fièrement de ses quatre restos, de son envie de franchises et de son bébé : la pastella, un bol en pâte à pizza dans lequel on sert des pâtes. « C’est une invention à nous, ça n’existe nulle part ailleurs. On est fiers ».