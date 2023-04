Projet de réhabilitation du four à chaux à Dour: il faudra attendre encore quelques mois avant les premiers travaux

La carrière de Dour, ancien charbonnage duquel on extrayait du charbon, va connaître une nouvelle vie. Après avoir été dépolluée par la SPAQUE, c’est la commune qui a décidé de la racheter pour en faire un lieu touristique et naturel. La commune a obtenu un subside wallon d’un peu plus d’un million d’euros qui couvrira 80 % du projet.

Lire aussi site-du-four-chaux-dour-voici-tous-les-details-du-projet-de-rehabilitation

Le projet de réhabilitation du four à chaux se fait en plusieurs phases. Celle validée par le conseil communal de ce jeudi consiste en la mise en place de sentiers de promenade et de panneaux de signalisation afin de pouvoir se promener librement et sans risque sur le site. Un observatoire doit également être construit. Lors du conseil communal, le bourgmestre de Dour a précisé : « Pour cette phase, il n’y a pas besoin d’envisager du personnel permanent pour la gestion du site. Mais pour les prochaines phases où on développera encore plus l’endroit, il y aura peut-être besoin, on n’a pas encore tranché. »