L’opération commerciale sur la Grand Place de Lille a mal tourné pour Léandre et sa mère: le petit garçon de 7 ans a fini aux urgences... (vidéo)

Ce mercredi 26 avril, sur la Grand Place de Lille, la marque londonienne Minus Two a organisé une opération commerciale sur les marches du Théâtre du Nord. Selon nos confrères de La Voix du Nord , relayés par Nord Littoral, aucune autorisation n’avait été demandée par les organisateurs. Tout s’est passé sur les réseaux sociaux.

Léandre, 7 ans, et sa mère sont arrivés pile au moment où les influenceurs ont quitté les escaliers du théâtre. Créant ainsi un effet de foule puisque tout le monde les a suivis. Le garçon et sa maman se sont retrouvés coincés au milieu de la foule et sont tombés avant d’être piétinés.