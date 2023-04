Voici les prévisions météo de Luc Trellemans pour les vacances: libre à vous de les regarder...

L’anticyclone qui est ancré sur le Groenland dirigera ce samedi une extension vers la Mer du nord ce qui nous amènera assez bien de nuages et un air frais avec des températures maximales revenant entre 11 et 15º en Ardenne et sur la bande côtière et entre 15 et 17º ailleurs.

Le vent du nord ne sera pas trop désagréable avec des pointes ne dépassant pas 25-35km/h. Les éclaircies deviendront de plus en plus larges la nuit sur la partie flamande du pays tandis que les nuages persisteront encore sur le sud du pays avec des minimales généralement comprises entre 5 et 10º.

Un petit centre anticyclonique se détachera sur le Danemark et fera virer le vent plus à l’est ce qui nous donnera un flux d’origine plus continentale et donc plus doux avec alternance de nuages et d’éclaircies plus larges sur la moitié nord du pays.

Nous gagnerons ainsi quelques degrés le jour avec des maximales entre 14 et 17º au littoral et sur l’Ardenne et entre 17 et 20º en plaine.

Le vent de nord-est restera supportable avec des pointes de 30-40 km/h. La nuit suivante sera peu nuageuse à nuageuse avec des minimales entre 2 et 7º en Ardenne et entre 7 et 12º dans les autres régions.

Lundi :

Comme la zone anticyclonique principale s’étendra de l’Islande vers le Golfe de Gascogne en passant par l’Irlande, le vent reviendra plus vers le nord et le nord-ouest charriant un air en provenance de l’Angleterre qui sera encore doux et relativement sec avec assez bien de soleil.

Dans ce cas de figure nous pouvons espérer des températures diurnes comprises entre 14 et 18º à la mer et en haute Ardenne et de 18 à 21º en plaine.

Mardi :

Un faible front froid traversera le pays avec des passages nuageux pouvant distiller de faibles averses.

Avant son arrivée il fera encore ensoleillé ce qui permettra aux températures de monter entre 13 et 19º selon les régions mais après son passage la température baissera pour atteindre la nuit suivante des minimales entre 1 et 6º sur l’ouest du pays, entre 0 et 3º sur le centre et entre 4 et 0º au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans certaines vallées situées dans l’est de l’Ardenne nous pourrions même avoir des gelées comprises entre 0 et -5º !

Mercredi et jeudi :

Le centre anticyclonique principal ira s’installer entre l’Islande et la Norvège et organisera sur nos régions un courant continental sec mais frais pour la saison en provenance de Scandinavie.

Le temps pourra être temporairement in peu plus nuageux en Flandre mais en général il fera beau mais frisquet les températures diurnes restant bloquées entre 12 et 15º en Ardenne et près de la mer et comprises entre 15 et 18º seulement au meilleur de la journée en plaine.

La bise de nord-est n’arrangera pas les choses avec des pointes de 40 à 50 km/h.

Évolution pour vendredi et samedi prochain :

Une perturbation nuageuse et pluvieuse séparant l’air frais sur nos régions de l’air plus doux présent sur la France, se rapprochera de plus en plus du pays en donnant de plus en plus de nuages et même quelques pluies sur le sud et l’ouest du pays.

Les températures resteront du même ordre de grandeur.

Tendance probable pour la période allant du 7 au 11 mai :