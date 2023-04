Deux blessés à la suite d’une seconde rixe à Schaerbeek jeudi

Deux personnes, âgées de 22 et 23 ans, ont été blessées dans une rixe jeudi matin, peu avant 07h00, rue des Coteaux à Schaerbeek, selon le parquet de Bruxelles vendredi. Un peu plus tôt jeudi, vers 03h00 du matin, quatre personnes ont également été blessées dans une autre bagarre non loin de là, avenue Louis Bertrand.

« Les policiers de la zone Bruxelles-Nord sont intervenus jeudi à 06h44 rue des Coteaux à Schaerbeek pour une bagarre impliquant quatre personnes », a expliqué le parquet de Bruxelles vendredi. « Deux personnes, âgées de 22 et 23 ans, ont été prises en charge par les services de secours. Leurs jours ne sont pas en danger », a-t-il affirmé.