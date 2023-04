Le prix du sucre bondit de 61% en un an dans l’Union Européenne, une hausse moins importante en Belgique

Derrière cette moyenne européenne, se cachent d’importantes disparités régionales. Le prix du sucre a pratiquement doublé en République tchèque (+98 %) et en Estonie (+97 %). La hausse a également été plus élevée que la moyenne en Pologne (+82 %), Allemagne (+72 %) et Lettonie (+70 %).

À l’inverse, les hausses les plus faibles du prix du sucre sur un an sont intervenues en Hongrie (+17 %), au Luxembourg (+19 %) et en Belgique (+35 %).