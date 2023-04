Ça va se savoir: le bourgmestre serveur et la zen-attitude de la FGTB

Lire aussi Challenge La Meuse: voici nos 72 photos du City-trail de la ville de Herve

La FGTB se met au yoga

Sur le plan syndicaliste, on n’a pas l’impression comme ça au premier abord que la FGTB soit le syndicat le plus zen. C’est souvent eux qui mènent les combats les plus durs et montent au front pour défendre les travailleurs avec énergie.