Doudou 2023: voici les visuels gagnants qui illustreront les supports officiels de la ducasse cette année

Dans la catégorie adultes, c’est le Montois Julien Delneufcourt, 38 ans, qui est lauréat 2023. Il avait déjà remporté ce concours en 2016. Son visuel 2023 a de nouveau remporté les voix du jury et du public. Julien est un pur Montois ! Programmeur de profession, il développe des sites internet. Et c’est dans le cadre de son travail qu’il s’est formé au graphisme. Détail important, il fait la ducasse tous les ans, et pour cause, il est hallebardier.

« Cette ducasse aura une saveur particulière, avoue-t-il. Et puis, c’est toujours un plaisir de voir son travail reconnu. »