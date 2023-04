À Aiseau-Presles, la Papinière entame sa nouvelle vie, placée sous le signe de la culture

Géré par le centre culturel

Aujourd’hui, tous ces incidents de parcours sont oubliés. Reste un magnifique bâtiment. Sur le plan architectural, sa « robe » marie avec élégance des éléments contemporains et traditionnels. Déployée sur plus de 350m², dans un écrin de verdure, la Papinière héberge des espaces de travail, une loge pour les artistes, une cafétéria, une salle disponible pour de petits formats artistiques, des animations de médiation culturelle, des conférences ou des spectacles… Elle est équipée à la pointe sur le plan technologique : écran géant, dispositif son et lumière, etc.

L’infrastructure a bénéficié d’une rénovation énergétique de qualité : isolée au niveau du sol, des murs et de la toiture. Un système de ventilation mécanique garantit également un air intérieur sain.

Les abords ont, eux aussi, été soignés. Tout comme la passerelle piétonne inutilisable depuis des années : restaurée, elle enjambe à nouveau la Biesme.

Le patrimoine local préservé

Gérée et exploitée par l’équipe du centre culturel d’Aiseau-Presles, la Papinière sera mise à disposition des associations locales.

Cette rénovation a un coût : au total, près de 1,1 million d’euros ont été investis pour restaurer et préserver ce patrimoine local.

Ce vendredi, un parterre de VIP – avec notamment le secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine et le ministre wallon Adrien Dolimont – était présent pour le couper de ruban. Ce samedi après-midi, c’est la population qui investira les lieux pour un grand moment festif.