Le programme d’intelligence artificielle ChatGPT de nouveau autorisé en Italie

En outre, alors que le programme est destiné aux personnes de plus de 13 ans, « l’Autorité met l’accent sur le fait que l’absence de tout filtre pour vérifier l’âge des utilisateurs expose les mineurs à des réponses absolument non conformes par rapport à leur niveau de développement ».

OpenAI a désormais sur son site des informations « sur comment on collecte et on utilise les données liées à l’entraînement » et une « plus grande visibilité » sur la page d’accueil de ChatGPT et OpenAI sur la politique concernant les données personnelles.

La compagnie assure avoir mis en place un outil « permettant de vérifier en Italie l’âge des utilisateurs » une fois qu’ils se branchent.

L’Autorité italienne acte vendredi « des pas en avant accomplis pour conjuguer le progrès technologique avec le respect des droits des personnes ».